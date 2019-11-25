84 حالة.. الكشف عن المادة المتسببة باختناق طالبات أسوان

25 نوفمبر 2019 - 01:41 م



كشف اللواء أحمد ابراهيم، محافظ أسوان، أن إجمالي عدد الطالبات والمعلمات المصابات بحالات اختناق، في مدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية، جراء تسرب الغاز من مصنع كيما أسوان وصل إلى 84 حالة جرى نقلهن جميعا إلى كلا من مستشفى أسوان الجامعي، وأسوان التخصصى بالصداقة، مؤكداً على أنه وجه بتقديم أوجه الرعاية الصحية لهن حتى تماثلهن للشفاء.



وقالت وزارة قطاع الأعمال، إنها أوقفت وحدة حامض النيتريك بمصنع "كيما" القديم، بعدما تسببت في حالات اختناق بالمنطقة المحيطة بالمصنع.





وقالت الوزارة في بيان صحفي إن إمدادات الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية انخفضت اليوم، ورافقها تغير في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة.









وأضاف البيان أن هذا الأمر تسبب في بعض حالات ضيق بالتنفس لدى بعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.









وذكر البيان أن شركة "كيما" كانت قد تقدمت لجهاز شؤون البيئة بخطة متكاملة للإصحاح البيئي وتجري مراجعتها حاليا، وذلك لتلافي كافة ملاحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع القديم، والحد من الآثار السلبية المترتبة على الانبعاثات.









وتجري الشركة حاليا مفاوضات لإنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك والتي تتوافق تماما مع الاشتراطات البيئية، بطاقة 600 طن/يوم، وذلك لاستبدال الوحدات القديمة، بحسب البيان.







