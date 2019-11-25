"موسى": استمعوا للصورة الإيجابية

25 نوفمبر 2019 - 01:52 م

حذر الإعلامي أحمد موسى، من الالتفات للأعمال الدرامية التي تشوه صورة مصر ،قائلا :"استمعوا للصورة الإيجابية "، فأي مكان تأخذ فيه بأيادي الناس، فإنك تستطيع أن تنقل عنهم الصورة الإيجابية، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة، ولا يصح تشويه سمعة مواطنين حتى ولو في فيلم.



وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك بعض الأفلام تشوه بعض فئات المجتمع، عن طريق نقل الصورة السيئة عنهم لتشويه سمعة وصورة البلد، معقبا: "فيه ناس قبل ثورة 25 يناير بتصدر صورة سيئة عن البلد حتى تجني المال وحسب".



وأوضح أن تشويه صورة البلد وبعض فئات الشعب غير مسموح به الآن على الإطلاق، مؤكدًا رغبة البعض في تقسيم الشعب وتدمير بنية المجتمع".

