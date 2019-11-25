» حامل ووجدت 4 صفارات في البيضة.. تفسير رؤيا

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زوجة

رؤيا

تفسير احلام

حامل

بياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
رأيت أنى في بيت أهلي وقلت لأمي أنا جوعى جدا فأعطتنى بيضة من سلة البيض فكسرتها في صحن فوجدت فيها 4 صفارات مع البياض. أنا متزوجة وحامل وعلاقتى متوترة مع زوجي. وشكراً.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجوع قد يدل على الاحتياج إلى المال. و الجوع لك كمتزوجة يدل على الخلافات الزوجية و الشعور بالأيام الصعبة، و ربما دل على الحرمان من المشاعر والعاطفة. ويدل أيضا على الضائقة المادية وغلاء الأسعار. 
وانتبهي جيدا نظراً لوجود المشاكل الزوجية فقد يدل الجوع على وجود الحسد أو أصدقاء في حياتكم لا خير فيهم. وقد يدل الجوع على الورع وزيادة الذكر. و الجوع لك كحامل يدل على الصعوبات التي سوف تتعرضي لها أثناء الحمل وربما دل على الولد. وإن كنتِ أكلتِ بعد جوعك فبشرى بالتخلص من المتاعب والمشاكل التى تعانى منها. 
والبيض للمتزوجة يدل بالفعل على الحمل و الذرية و الإنجاب، والبيض للحامل يدل على البنات أو يشير إلى قرب موعد الولادة، أما أصفر البيض فيدل على المرض، وإذا رأت الحامل بيضاً مكسوراً فلتحذر وتحافظ على نفسها وعلى حملها حتى لا تتعرض لسقوط الجنين، وكسر البيض قد تكون خصومة مع الزوج. و البيض في الوعاء يدل على الحسان من النساء لقوله تعالى: ( كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ) الصافات 49. وكثرة الصفار قد يدل على حبك لاقتناء الذهب لأن البيض يدل على الذهب والفضة فبياضه فضة وصفاره ذهب. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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