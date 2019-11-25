  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:00 م
بحث متقدم
الجزيرة

"ساويرس" يعلن شراء جزيرة في النيل

السعودية

الكشف عن خطة شيطانية ضد السعودية

أرشيفية

أول فيديو لحادثة مصنع كيما أسوان

بن سلمان

شاهد.. "بن سلمان" يفاجئ الجميع في معرض السيارات

السيسي

«السيسي» يوجه بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنمية حقول البترول

الكويت

أمريكا تجمع الكويت وقطر من أجل هذا الأمر

الملك سلمان

أمر ملكي عاجل بسحب أراضٍ من سعوديين.. تعرف على السبب

شكري

مصر تحذر إسرائيل من هذا الأمر

بعثة السعودية

هكذا استقبلت قطر البعثة السعودية والإماراتية على أراضيها

انستجرام

"إنستجرام" يحذف مئات الحسابات لفنانات إباحيات

شاهد.. "بن سلمان" يفاجئ الجميع في معرض السيارات

عرب وعالم

بن سلمان
بن سلمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بن سلمان يبدأ التحقيق في قضية "الملايين الوهمية"

#

«بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة

#

حدث عالمي برعاية " بن سلمان".. في هذا الموعد

#

بن سلمان: في هذه الحالة سأترك منصبي وأعمل في مكان آخر

الرياض

أخبار السعودية

بن سلمان

موسم الرياض

معرض السيارات

فاجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجميع بحضور معرض الرياض للسيارات، والذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يشرف عليه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

ونشر المصور السعودي  بندر الجلعود، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صوراً لزيارة ولي العهد للمعرض بالجنادرية.

وظهر في الصور ولي العهد وعدد من مرافقيه خلال جولة لتفقد المعرض ومشاهدة عدد من السيارات النادرة، والتي أبهرته ولفتت انتباهه فيما قام متخصص بشرح وتعريف السيارات له.

ويعرض في مزاد معرض الرياض للسيارات 160 سيارة، وكان نجم الكرة البرازيلية رونالدينهو هو أول زائر تمكن من شراء سيارة من المعرض الذي افتتح الخميس الماضي.

فيما اشترى الفنان المصري محمد رمضان الذي سيارة مرسيدس، ويقدم معرض الرياض للسيارات عدداً من الفعاليات لزواره، مثل: أكاديمية الشرطة، وسباق المحاكاة، Monster Jam ، والمدفع البشري، ومهارة كارتنق.

 

ويحظي المعرض بإقبال كبير من المهتمين بقطاع السيارات، كما أزاح الستار عن سيارة 2030 الوحيدة في العالم والتي صممت خصيصاً للسعودية.




تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قتلها أثناء ممارسة الجنس ثم تركها وعاشر غيرها
» «مصطفى محمد» و«السعيد» يقودان هجوم الزمالك أمام إنبي
» أمريكا تجمع الكويت وقطر من أجل هذا الأمر
» نجم الزمالك يتهم حارس الجونة بالتفويت للأهلي
» غرق سفينة تحمل 15 ألف خروف قبل وصولها السعودية
» ظهير ليفربول يشيد بـ«كلوب» بعد استبعاد «صلاح»
» أمر ملكي عاجل بسحب أراضٍ من سعوديين.. تعرف على السبب
» بالفيديو.. أمير سعودي يفاجئ لاعبي الهلال بالمطار
» بالصور.. وصول بعثة المنتخب السعودي إلى قطر
» معيط: استخدام الأموال العامة في المسارات المُقررة
» كلب مسعور يعقر 31 شخصا بالإسكندرية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة