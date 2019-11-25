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شقيقة كيم كاردشيان تقيم علاقة جنسية مع شاب فلسطيني

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النجم الفلسطيني وحبيبته شقيقة كيم كاردشيان
النجم الفلسطيني وحبيبته شقيقة كيم كاردشيان

محمد فضل- متابعات

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أعلنت النجمة الأمريكية، كيندال جينر، شقيقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، عن تفكيرها الجدي بإنجاب أطفال من صديقها النجم الفلسطيني فيصل خضرة.

وعلى الرغم من إعلان "كيندال" سابقًا، عدم نيتها الإنجاب على غرار شقيقاتها إلا أنها نشرت صورة مؤخرًا عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تعانق ابني شقيقتها كيم كارداشيان، وهما: سانت، 3 سنوات، وشقيقه الأصغر سالم ستة أشهر.

ولم تكتف بذلك، بل وجهت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، سؤالًا لمعجبيها عن رأيهم في إنجاب أطفال من صديقها الفلسطيني، فيصل خضرة، 28 عامًا؛ إذ كتبت تعليقًا: "أي شخص مع تكوين أسرة بيني وفيصل يكتب I "، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يكن هناك الكثير من النقاش بين أصدقاء وعائلة كيندال بعد أن أثارت مسألة تكوين أسرة، إلا أنَّ المنشور اجتذب العديد من التعليق.

فقد علقت أختها الصغيرة كايلي جينر وأختها الكبرى كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر جميعهم بالموافقة وكتبن :"I "، كما كتبت صديقتها، النجمة جوستين سكاي: "أنا أحب هذه القصة".

ويبدو أنَّ أكثر المعلقين إثارة هو عارضة الأزياء هايلي بيبر، زوجة النجم "جاستن بيبر"، التي أجابت عدة مرات على المنشور، وعلقت بقولها "IIIIIII " و "MEEEEE " و "I say YES " و "I DOOO "، حيث أبدت جميع تعليقاتها بالموافقة المطلقة.

ويعرف فيصل خضرة في هوليوود باسم "فاي خضرة" وهو مغن صاعد مولود في السعودية وتربى في الإمارات قبل أن ينتقل إلى أمريكا، وهو يعمل كعارض أزياء إلى جانب عمله الموسيقي، وظل صديقًا مقربًا من كيندال جينر لسنوات.

فيصل خضرة لديه أصدقاء مشاهير في هوليوود من بينهم جاستن بيبر، وكورتني كارداشيان، وجيجي وبيلا حديد.



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