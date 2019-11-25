الكشف عن خطة شيطانية ضد السعودية

25 نوفمبر 2019 - 06:15 م

كشفت وكالة "رويترز"، عن خطة تنبتها إيران لاستهداف المملكة العربية السعودية، مشيرة في تقرير "خاص" نشرته اليوم الاثنين، إلى أن البداية كانت من غرفة شديدة التحصين بالعاصمة طهران.

وذكرت الوكالة إلى أن التخطيط لاستهداف السعودية بدأ قبل قصف أرامكو بطائرات مسيرة بـ4 أشهر، حيث اجتمع مسئولون أمنيون إيرانيون في المكان الذي وصفنته الوكالة بأنه شديد التحصين.



الحرس الثوري

ولفتت إلى أن الاجتماع حضرته قيادات عليا في "الحرس الثوري"، حيث تم التباحث حول آلية جديدة لمعاقبة إدارة الرئيس الأمركي دونالد ترامب، على انسحابه من الاتفاق النووي وفرض العقوبات على طهران مجددًا.

وذكر تقرير "رويترز" أنه في وجود الميجر جنرال حسين سلامي، القائد بالحرس الثوري، أحد كبار القادة، قال خلال الاجتماع "آن أوان إشهار سيوفنا وتلقينهم درسا".



4 مصادر



وذكرت الوكالة أن 4 مصادر نقلت ما جرى في الاجتماع السري الخطير،، حيث تم الحديث عن مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية.

، وذكرت المصادر أن الخشية من رد الفعل الأمريكي دفعت إلى العدول عن هذا الخيار، مشيرة إلى أنه تم اختيار استهداف منشآت نفطية في السعودية حليفة الولايات المتحدة بدًلا من القواعد الأمريكية.

وقالت الوكالة إنه تم مناقشة هذا الخيار من قبل كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين في ذلك الاجتماع في شهر مايو، وفي 4 اجتماعات على الأقل تلته.



المرشد الإيراني

كما نقلت المصادر موافقة المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، وذكرت "رويترز"، أن متحدثا باسم الحرس الثوري امتنع عن التعليق، كما رفض المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك هذه الرواية للأحداث.

وأشارت أيضًا، إلى أن مركز التواصل الحكومي السعودي لم يرد على طلب للتعليق.

وقالت الوكالة البريطانية، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع رفضتا التعليق كذلك.