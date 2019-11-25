"ساويرس" يعلن شراء جزيرة في النيل

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محمد فضل- متابعات

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النيل

أسوان

سميح ساويرس

النوبيين

جزيرة قلادة

حسم رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم"، أزمة جزيرتي آمون وقلادة في أسوان مع النوبيين، قائلا إنه اشترى جزيرة قلادة.

وذكر أن اشترى الجزيرة الواقعة في محافظة أسوان من مالكها أنطوان قلادة، وهي جزيرة مسجلة باسم الورثة منذ أكثر من 80 عاما.

وقال ساويرس، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن»، عبر شاشة الحدث، إنه قام بشراء جزيرة قلادة قبل ثورة يناير 2011، من ورثة أنطوان قلادة، وكانت مسجلة لهم منذ قرابة الـ«80 عام»، وأكمل: «قمت بشراء الجزيرة منهم بعقد موثق بجانب أن خرائط الدولة الرسمية تؤكد ملكية هذه العائلة للجزيرة».

وتابع: "مش عارف استكمل المشروع رغم امتلاكي هذه الجزيرة رسميا بالأوراق، وأنفقنا أموال كثيرة بين الرسومات وعمليات الإنشاء قبل الثورة وصلت لأكثر من 100 مليون"، مطالبا الدولة بالتدخل لمعالجة المشكلة وحل الأزمة.

وأثيرت أزمة كبيرة في محافظة أسوان بعدما انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل، تظهر فيها مشادات بين الأهالي وأفراد حراسات خاصة في محاولة للسيطرة عليها، حيث يؤكد الأهالي أن الجزيرة ملكهم وتوارثوها عن أجدادهم، ويخشون الترحيل والتهجير.


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