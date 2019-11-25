» «مصطفى محمد» و«السعيد» يقودان هجوم الزمالك أمام إنبي

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المصريون

الزمالك

انبى

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة إنبي في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد حسن - أحمد سيد زيزو - حازم امام

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد - محمد اوناجم

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد ابو جبل - محمد عبد الغني - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - محمد عنتر - خالد بو طيب. ‎


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