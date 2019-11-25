» بالصور.. اهتمام واسع باحتفال "أبوتريكة" في لقاء الجونة

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وليد سليمان

ابوتريكة

الاهلى والجونة

اهداف الاهلى

اهداف وليد سليمان

حظي احتفال وليد سليمان نجم النادي الأهلي بأهدافه في مباراة الجونة اليوم الاثنين باهتمام واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفل على طريقة نجم الكرة المصرية السابق محمد أبوتريكة.

وليد سليمان

وكان وليد سليمان، قد ساهم بشكل كبير في فوز فريقه على الجونة، خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدوري الممتاز، على استاد الجونة، حيث سجل 3 أهداف من اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.




محمد أبوتريكة

واحتفل "سليمان" بطريقة "المروحة" التي كان يحتفل بها نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، وا أوجد صدى كبيرًا على مواقع التواصل.

وعلق المتابعون بـ"أحلى احتفال" و"خد قلبي" و"فكرتنا بأجمل ذكريات" و"استنى نشوف المروحة".

الحاوي

وسجل "الحاوي "وليد سليمان الأهداف الثلاث الأولى للأهلى فى الدقيقة 10، ثم أحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 42، ثم أحرز الهدف الثالث "هاتريك" فى الدقيقة 49.

حسين الشحات

وختم الرباعية النجم حسين الشحات بتسجيله الهدف الرابع فى الدقيقة 87 من اللقاء الذي شهد سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجرياته.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمد هانى على معلول ورامى ربيعة، خط الوسط: حسين الشحات ومحمد مجدى قفشة وعمرو السولية ووليد سليمان، خط الهجوم مروان محسن وجنيورأجايى.

قائد المنتخب الأولمبي

وأجرى الأهلى تغييرات بدخول حسام عاشور ووليد أزارو ورمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي في الشوط الثاني.

صدارة الدوري

 وبهذا الفوز الكبير نجح الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاثة، ليصل  للنقطة الثانية عشر، محلقًا وحيدًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.


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