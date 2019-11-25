بالصور.. «أبوتريكة» سفيرًا لبطولة كأس العالم في قطر

25 نوفمبر 2019 - 07:49 م

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن اختيار النجم محمد أبوتريكة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، سفيرًا عالميا لبطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في قطر عام 2022.

وقال بيان صادر عن قنوات الكأس القطرية قبل قليل عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن اللجنة والمعتمدة من الفيفا قررت إختيار عدد من نجوم الكرة العربية ليكونوا سفراء للبطولة .

وشهدت القائمة المعلنة كل من ثنائي منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة ووائل جمعة بالإضافة إلي كل من العراقي يونس محمود والقطري إبراهيم خلفان والكويتي بدر المطوع .