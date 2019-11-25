للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

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أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن عملية إطلاق الصناعي المصري الأول في مجال الإتصالات "طيبة 1" عن تأجيل عملية الإطلاق والتي كان من المقرر لها اليوم، في تمام الحادية عشر وثمان دقائق مساءًا.

وقالت الشركة الفرنسية آريان سبيس في بيان لها منذ قليل، أنه سيتم إطلاق القمر غدًا في الموعد ما بين الحادية عشر وتسع دقائق والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل.

والجدير بالذكر أن هذه المرة تعد المرة الثانية لتأجيل عملية إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، حيث أجلت الشركة الفرنسية، في يوم الجمعة الماضي، إطلاق القمر لأسباب فنية.

ويأتي القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات، ضمن خطة الدولة لتطوير مجال الإتصالات والمعلومات، كما أنه يهدف إلى تدعيم شبكة الإنترنت في مصر بالإضافة إلى عدة دول من إفريقيا، كما يساهم في كشف التنمية المحلية وكشف خبايا وبؤر الإرهاب المناطق الوعرة.


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