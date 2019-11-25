» قبل موقعة مازيمبي.. الزمالك يسقط أمام إنبي بالدوري

25 نوفمبر 2019 - 09:32 م

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري العام.

تقدم محمد بسيونى لإنبى بهدف بعد 20 ثانية، وتعادل محمود علاء فى الدقيقة 42، قبل ان يحرز محمد شريف هدف الفوز لإنبى فى الدقيقة 92 من عمر المباراة.

لم تأخذ المباراة وقت لكى تشتعل بعدما إحرز محمد بسيونى الهدف الأول لإنبى بعد مرور 20 ثانية على انطلاقة المباراة مستغلا عدم تركيز مدافعى الزمالك فى بداية المباراة، ليحرز الهدف الأول لفريقه.

عقب الهدف كاد عمر السعيد مهاجم الزمالك إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 2 ولكن تألق محمود جاد حال دون تعادل الزمالك.

حاول لاعبو الزمالك تعديل النتيجة من خلال الضغط على لاعبى إنبى فى وسط ملعبهم، والتركيز على التسديد من خارج منطقة الجزاء، إلا أن التكتل الدفاعى للاعبى انبى حال دون تحقيق الزمالك للتعادل لتستمر النتيجة تقدم إنبى بهدف بسيوني.

ويستمر ضغط الزمالك فى الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط، حتى يحصل محمد أوناجم على ركلة جزاء فى الدقيقة 42 يتصدى لها محمود علاء ويحرز منها هدف التعادل، لينتهى الشوط بالتعادل الإيجابى 1/1.

استمر التعادل الإيجابى 1/1 بين الزمالك وانبى بعد مرور 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وانبى فى الجولة الخامسة للدورى، بتعادل الفريقان 1/1، تقدم انبى بهدف أحرزه محمد بسيونى فى الثانية 20 من انطلاق المباراة، وتعادل للزمالك محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 42 من عمر الشوط.

مع بداية الشوط الثانى حاول لاعبو الزمالك احراز هدف التقدم مبكرا لإراحة الأعصاب، إلا أن دفاع إنبى كان فى قمة تألقه ونجح فى منع دخول اهداف لمرماه لتستمر النتيجة التعادل 1/1 بعد مرور 60 دقيقة.

هدأ أداء الفريقين بعد مرور 75 دقيقة، ووضح تأثر لاعبى الفريقين بفترة التوقف الطويلة فى الدورى، ليفشل الزمالك وإنبى فى إحراز المزيد من الأهداف، أو صناعة هجمات خطرة على مرمى أىّ منهما.

استمر التعادل الإيجابى 1/1 وارتضى لاعبو الفريقين بالتعادل، إلا أن محمد شريف يرفض التنازل عن النقاط الثلاثة لفريقه، محرزا هدف الفوز لإنبى فى الدقيقة 92 من عمر المباراة ليرتفع رصيد إنبى للنقطة الرابعة فى المركز الـ14، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة العاشرة فى المركز الرابع بالدورى.