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واشنطن.. مرشح رئاسي محتمل يتنحى عن منصبه الأممي

عرب وعالم

مايكل روبنز
مايكل روبنز

المصريون ووكالات

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أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، تنحي عمدة مدينة نيويورك السابق والمرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل الملياردير مايكل روبنز بلومبرغ عن منصبه كمبعوث للأمين العام بشأن ملف تغير المناخ والذي يشغله منذ يناير/كانون الثاني 2014.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "استيفان دوغريك" بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوغريك للصحفيين: "بعث بلومبرغ رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش يوم 11 نوفمبر/تشرين ثان الجاري أبلغه فيها تنحيه عن منصبه".
والأحد، أعلن بلومبرغ رسميا، ترشحه لنيل بطاقة الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة عام 2020.
ونفي المتحدث الرسمي أن يكون بلومبرغ قد طلب من الأمم المتحدة تأخير إعلان تنحيه عن المنصب الأممي حتى يتنسى له الإعلان رسميا عن ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل.
وقدّم بلومبرغ، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الأوراق اللازمة للتسجيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ألاباما، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن موقع الحزب الديمقراطي في الولاية. -

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