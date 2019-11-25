» أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من إنبي

تعليق ناري لـ "أديب" على خسارة الزمالك من إنبي
الذهب يفقد 4 جنيهات في تعاملات اليوم
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بعد إصابة 84 طالبة.. "كيما أسوان": تغير الرياح سبب الكارثة
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن موقع "مدى مصر"
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