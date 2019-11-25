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بالفيديو..

مكرم محمد أحمد: الإعلام يتحسن ومراحل الفوضى إنتهت

الحياة السياسية

الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

المصريون ـ متابعات

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أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه من المهم أن يعي الإعلامي أن مهمته أن يقول قولاً واضحًا وصريحًا، ويحاول التمسك بالشفافية وأن يكون صادقًا مع نفسه.
وأوضح "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الاثنين، أن الإعلام دائمًا الضحية والمتهم والذي يتحمل كافة الأوزار، وهذا لا يعني أن الإعلام بريء وبلغ غايته، ولكن الأمر الذي لا شك في أن مرحلة الفوضى الإعلامية قد انتهت، حيث لم يكن هناك التزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية، وكانوا الحاضرين بالمشهد الإعلامي يرفعون الأحذية على بعض.
وأضاف أن النظرة النقدية الغائبة وفقدان الدولة قدرتها على المتابعة، كان سببًا في هذه الفوضى، مشددًا على أن الإعلاميين المصريين يتميزون بالقدرة، وهناك مشاهد لا تنسى لهم، ومن الصعب تعليق الشماعة على غياب الخبرة، ولكن حالة الفوضى كانت تمنع ظهور الصورة على حقيقتها، لكن المشهد الإعلامي الآن أفضل كثيرًا، وإن كان لا زال ينقصنا شجاعة الرأي، والرأي والرأي الآخر.



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