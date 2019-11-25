"عبدالعال" يدعو مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة

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أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن رئيس المجلس علي عبد العال، قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس 28 نوفمبر.
يأتي ذلك قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.
جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وقد ورد إلى الدكتور علي عبدالعال، مساء الإثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس القادم لنظر هذا الأمر العاجل.

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