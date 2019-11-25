"عبدالعال" يدعو مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة

25 نوفمبر 2019 - 11:40 م

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن رئيس المجلس علي عبد العال، قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس 28 نوفمبر.



يأتي ذلك قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.



جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

