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العفو الدولية: سقوط 143 قتيلا في احتجاجات إيران

عرب وعالم

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران

المصريون ووكالات

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أعلنت منظمة العفو الدولية، الإثنين، سقوط 143 قتيلا على الأقل في الاحتجاجات المنددة بارتفاع سعر الوقود في إيران منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة حول الاحتجاجات التي طالت العديد من المدن الإيرانية عقب رفع السلطات سعر الوقود في 15 من الشهر الحالي.
ودعا بيان المنظمة المجمتع الدولي إلى إدانة استعمال إيران القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وأوضح البيان أن معظم الوفيات تقريبا نجمت عن استخدام الأسلحة النارية، إلى جانب مقتل شخص تأثر من غاز المسيل للدموع.
وأعرب عن اعتقادة بأن عدد القتلى أعلى بكثير من الرقم المعلن. مبينا أن المنظمة تواصل تحقيقاتها في هذا الإطار.
وأوضح أنه بحسب المشاهد الموثقة يلاحظ استهداف قوات الأمن بعض المتظاهرين من مسافة قصيرة ومن أسطح المباني.
وشدد البيان أن التقارير المعدّة تؤكد عدم تسليم السلطات الإيرانية جثامين المتظاهرين القتلى إلى أهاليهم، وأن قوات الأمن نقلتها إلى مكان مجهول.
ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وتشهد إيران، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، بنسبة تصل إلى 3 أضعاف، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافا خارجية"، بالسعي لإخلال النظام العام. -

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