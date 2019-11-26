انفعال عمرو أديب بعد خسارة الزمالك: عمرو بيعيط

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عمرو أديب
عمرو أديب

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عمرو أديب

انفعل الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - بعد خسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام إنبي.

وقال "أديب" في برنامجه: الأهلي بيكسب 4 نار نار .. والزمالك بيخسر ، وبيقولك محمد شريف مبيضيعش .. أنا عمري ما شوفت محمد شريف بيلعب أصلا بس هو مبيضيعش قدام الزمالك بس .

وأضاف: أنا بحب أقتل الأمل من بدري ومش هنقدر ننافس على المركز التاني .. قتلوا أملي ربنا يقتل أملهم .

وأضاف: الناس بدل ما تشمت في الزمالك بتشمت في عمرو أديب .

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