  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:00 ص
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

طارق حامد

مفاجأة مدوية عن طارق حامد بعد خسارة الزمالك المؤلمة

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

سر بكاء فاروق الفيشاوي المتكرر قبل وفاته

عمرو أديب

انفعال عمرو أديب بعد خسارة الزمالك: عمرو بيعيط

أبو تريكة

أول رد من أبو تريكة بعد اختياره سفيرا لمونديال قطر

جامعة القاهرة

تفاصيل مثيرة بأزمة "الطفل المعجزة" في جامعة القاهرة

طيبة 1

"الفضاء المصرية" تكشف الموعد الجديد لإطلاق "طيبة 1"

الدكتور علي عبد العال،

"عبدالعال" يدعو مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ "أديب" على خسارة الزمالك من إنبي

أرشيف

الذهب يفقد 4 جنيهات في تعاملات اليوم

فنان شاب يصدمه جمهوره: لم أعد أستطيع الحركة أو المشي

الصفحة الأخيرة

علي الطيب
علي الطيب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته

#

((ما عاش كاهن بالمعاش))

#

«لم ينتهِ من مسلسله الجديد».. وفاة فنان سعودي في حادث مروع

#

لبلبة تتغزل في فنان شهير بطريقة "جريئة".. والأخير يصدمها

الفنان علي الطيب

كشف الفنان علي الطيب عن عدم قدرته على المشي أو الحركة خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر يوليو الماضي.

وقال "الطيب" في تصريحات صحفية إنه لم يعد يستطيع المشي أو الحركة وأنه رفض الكثير من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية بسبب مشكلته الصحية حسب "مصراوي.

وأشار إلى أن الطبيب أخبره أنه سيستطيع المشي لمدة 4 ساعات متقطعة بدءا من مارس المقبل ، مؤكدًا أن هذا الأمر صعب في عالم صناعة السينما بسبب استمرار التصوير أحيانا لأكثر من 16 ساعة.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا رفض عامر منيب حضور شقيقته لعزائه؟
» "أصلع و عجوز" .. كريم عبد العزيز يصدم جمهوره بصورته الجديدة
» فنان شاب يصدمه جمهوره: لم أعد أستطيع الحركة أو المشي
» الكشف عن السبب الحقيقي لامتناع فيفي عبده عن إقامة عزاء لأختها
» أحمد حلمي ينشر صورته وهو طفل .. والجمهور يندهش
» تعليق مفاجيء من أبو تريكة على تقليد نجم الأهلي له
» وفاة آخر أنثى وحيد قرن في ماليزيا
» تعليق ناري لـ"طولان" على فوز إنبي أمام الزمالك
» "التعليم" تكشف حقيقة تطبيق زي موحد للمعلمين
» شاهد.. ترامب يستقبل أشهر كلب في العالم بالبيت الأبيض
» "ساويرس" يعلن شراء جزيرة في النيل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة