الخشت عن منع الطفل المعجزة من دخول الجامعة: "كنت مسافر"

26 نوفمبر 2019 - 09:38 ص





رد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على منع الطفل المعجزة في الرياضيات، من الدخول إلى الجامعة بدعوى أن هناك جهات أمنية عليا ترفض دخوله الجامعة، قائلا : "كنت بحضر قمة المعرفة في دبي، ولسه جاي، ولم أعلم شيئا عن الواقعة".



وأكد "الخشت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ،أنه لم يتلق خطابا من أستاذ الرياضيات بكلية العلوم والذي يتابع الطفل بالجامعة عن الواقعة".



ونوه بأنه لابد من تشكيل لجنة من أساتذة الرياضيات لقياس مستوى الطفل وقدراته، منوها بأنه ليس لديه علم أن الطفل يتابع بالكلية منذ عام ونصف، معقبا: "الطالب بيفكرني بنفسي، ولازم نمشي الخطوات الصحيحة معه".

