  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:00 ص
بحث متقدم
الرئيس الامريكي

تقرير عزل ترامب الأسبوع المقبل

الكويت

الكويت ..ضوابط جديدة لدخول العمالة الوافدة

جانب من زيارة "بن سلمان" لمعرض الرياض للسيارات

زيارة "بن سلمان" لمعرض الرياض للسيارات تشعل مواقع التواصل

سامي أبو دياك

مؤثر.. رسالة الأسير أبو دياك الأخيرة قبل وفاته بسجن الاحتلال

وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري

دولة أوروبية تحقق مع وزير عربي بارتكاب جرائم حرب"

البابا فرنسيس وبوتين

بابا الفاتيكان: أحب بوتين وأصلّي من أجله

الجندي

الجندي:"الشيطان في المسجد مش في الكباريه"

تركي آل الشيخ

"آل الشيخ" يعلن إقامة مباراة بين الأهلي المصري والهلال السعودي

الخشت

الخشت عن منع الطفل المعجزة من دخول الجامعة: "كنت مسافر"

دهس رجل مرور بالكويت

الكويت.. ضابط يدهس رجل مرور .. السبب صادم

السعودية.. وظائف جديدة للرجال والنساء بوزارة الدفاع

عرب وعالم

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مفاجأة "تركي آل الشيخ" الجديدة تشعل "فيس بوك"

#

أمر ملكي للملك سلمان بخصوص المرأة السعودية

#

مفاجأة جديدة بشأن "السعودية المختطفة" في إسطنبول

#

قصيدة جديدة لـ «آل الشيخ» تعرف عليها

وزارة الدفاع

النساء

أخبار السعودية

الرجال

الشروط


أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية، أعلنت توفر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء.

وكشفت صحيفة أنحاء السعودية، عن أن الوظائف المتاحة، تشمل لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس فى عدد من التخصصات، للعمل بمستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفيات القوات المسلحة بمدينة الطائف، ومدينة الأمير سلطان الطبية.
وحسب الصحيفة، فإن المسميات الوظائف المتاحة هى، "ممرض قانوني" للعمل بإدارة تطوير الجودة والسلامة، و"مساعد طبيب أسنان" 6وظائف، و"مساعد طبيب أسنان" 6 وظائف، و"مهندس حاسب آلي"، و"طبيب مقيم" وظيفتان، و"مسؤول نظام"، و"فني اتصالات"، و"مبرمج حاسب آلي"، و"محلل ومصمم نظم".
ويشترط لجميع الوظائف، حصول المتقدم على مؤهل مناسب، وخبرة مناسبة لمجال الوظيفة التي يتقدم عليها، فضلًا عن استيفاء الشروط النظامية العامة للعمل بمختلف الجهات الحكومية والمنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، والتي تتضمن أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا للوظيفة التي يتقدم عليها وفقًا لمهامها المحددة، وأن يكون متمتعًا بحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه، أن يكون غير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من جرائم، "الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات، أو ترويجها أو المتاجرة فيها"، وذلك فى إطار سياسة التوظيف بالمملكة، والتى تستهدف أن تشمل فرص العمل المتاحة جميع السعوديين والسعوديات فى القطاعين العام والخاص.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أحلام عن علاقتها بأصالة: أبتعد عن كل حاقد
» السعودية.. وظائف جديدة للرجال والنساء بوزارة الدفاع
» "صورة" لشيرين سيف النصر تشعل السوشيال ميديا
» بعد شائعة وفاته.. عادل إمام يرقص في هذه المناسبة
» إجراءات حازمة من برلمانيين جزائريين بعد تصريحات نائب فرنسي
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» مروع.. تقتل صديقتها بطريقة بشعة وتستدعي الشرطة
» "لصوص لكن ظرفاء" بدون ماري منيب
» لماذا رفض عامر منيب حضور شقيقته لعزائه؟
» "أصلع و عجوز" .. كريم عبد العزيز يصدم جمهوره بصورته الجديدة
» فنان شاب يصدمه جمهوره: لم أعد أستطيع الحركة أو المشي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة