» السعودية.. وظائف جديدة للرجال والنساء بوزارة الدفاع

26 نوفمبر 2019 - 10:31 ص





أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية، أعلنت توفر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء.





وكشفت صحيفة أنحاء السعودية، عن أن الوظائف المتاحة، تشمل لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس فى عدد من التخصصات، للعمل بمستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفيات القوات المسلحة بمدينة الطائف، ومدينة الأمير سلطان الطبية.







وحسب الصحيفة، فإن المسميات الوظائف المتاحة هى، "ممرض قانوني" للعمل بإدارة تطوير الجودة والسلامة، و"مساعد طبيب أسنان" 6وظائف، و"مساعد طبيب أسنان" 6 وظائف، و"مهندس حاسب آلي"، و"طبيب مقيم" وظيفتان، و"مسؤول نظام"، و"فني اتصالات"، و"مبرمج حاسب آلي"، و"محلل ومصمم نظم".



ويشترط لجميع الوظائف، حصول المتقدم على مؤهل مناسب، وخبرة مناسبة لمجال الوظيفة التي يتقدم عليها، فضلًا عن استيفاء الشروط النظامية العامة للعمل بمختلف الجهات الحكومية والمنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، والتي تتضمن أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا للوظيفة التي يتقدم عليها وفقًا لمهامها المحددة، وأن يكون متمتعًا بحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه، أن يكون غير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من جرائم، "الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات، أو ترويجها أو المتاجرة فيها"، وذلك فى إطار سياسة التوظيف بالمملكة، والتى تستهدف أن تشمل فرص العمل المتاحة جميع السعوديين والسعوديات فى القطاعين العام والخاص.







