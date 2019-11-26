العثور على ناشط عراقي في وضع مأساوي

26 نوفمبر 2019 - 12:45 م

عثر على الناشط العراقي المختطف حسن البنا الحسيني بعد 8 ساعات من اختطافه في حالة يرثي لها، في منطقة الإبراهيمية النائية.

وقال نشطاء إن حسن كان يحمل فيديوهات للملثمين الذين قاموا بحرق خيام المعتصمين وسط كربلاء يوم الخميس، وأن إعلانه عن هذه الفيديوهات هو السبب في اختطافه خاصة بعد أن توقفت سيارات سوداء اختطفته من ميدان التظاهر نهارا.

وأفادت المعلومات بأن الناشط كان داخل سيارة وعليه آثار تعذيب وبالكاد يستطيع التنفس والكلام وحوله الأطباء يحاولون إنقاذه وبالرغم من صعوبة حالته قال: لست خائفا أنا فقط أشعر بالبرد وأريد أن أنام".