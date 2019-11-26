السيسي:"مكنش فيه فلوس"

26 نوفمبر 2019 - 01:07 م





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروعات المناطق الاقتصادية مطروحة منذ 15 عاما، معقبا: "معرفناش نعملها لأنها كانت تحتاج إلى مليارات كثيرة ، ومكنش فيه فلوس".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من شبكة الطرق هو تهيئة أسباب النجاح في المنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد والإسماعيلية "، معقبا:"أموال ضخمة تم إنفاقها بالفعل".



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء.



ويحضر الافتتاح كل من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.

