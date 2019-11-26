  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:42 م
بحث متقدم
ترامب وأردوغان

أزمة "الخطوط الحمراء" تتجدد بين تركيا وأمريكا

شوقي علام

تجسيد الأنبياء في الدراما حجر للخيال العقلي

كاف

"كاف" يرد على رفض الزمالك خوض السوبر الأفريقي

هنيبعل القذافي

بعد 4 سنوات سجنا.. تفاصيل جديدة عن نجل القذافي

الرئيس السيسي

السيسي: لازم أقول كل حاجة عشان ربنا هيحاسبني

مرتضي منصور في المؤتمر

مفاجأة..الزمالك يعلن رفض لعب السوبر الأفريقي في قطر

صلاح

"صلاح" يتنافس مع 50 لاعبا في هذا الأمر

وزير المالية

ثقة جديدة في الاقتصاد المصري تكشفها مؤسسة " فيتش"

أرامكو السعودية

تفاصيل جديدة.. الحقيقة الغائبة في هجمات "أرامكو"

الرئيس السيسي

السيسي لـ"المصريين": الحكاية مش طرق وخلاص

عن تنفيذ المناطق الاقتصادية..

السيسي:"مكنش فيه فلوس"

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

في ذكري المولد النبوي.. رسالة من «قرينة السيسي» للمصريين

#

إعلامي عن إعجاب بوتين بـ"كرافت"السيسي: فيه سر كبير

#

إبراهيم عيسي: "نصر أكتوبر نجح علشان مكنش فيه إخوان"

#

السيسي: السادات قائد بلغ ببلده بر السلام

إفتتاح

السيسي

بورسعيد

شمال سيناء



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروعات المناطق الاقتصادية مطروحة منذ 15 عاما، معقبا: "معرفناش نعملها لأنها كانت تحتاج إلى مليارات كثيرة ، ومكنش فيه فلوس".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من شبكة الطرق هو تهيئة أسباب النجاح في المنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد والإسماعيلية "، معقبا:"أموال ضخمة تم إنفاقها بالفعل".

 ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء.

ويحضر الافتتاح كل من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعثر محادثات اللجنة الدستورية السورية في الجولة الثانية
» انقلاب سفينة محملة بـ" الأغنام" في طريقها للسعودية
» أنا بقول الكلام دا عشان لو مكنتش موجود بعد كده
» "السيسي" يكشف سر مبادرة سرطان الثدي
» القبض على 4 طلاب ربطوا زميلهم بالحبال وصوروه بالشرقية
» صورة لأحمد حلمي أيام" الكحرتة" تشعل مواقع التواصل
» تكريم والي لتوليها منصبا رفيعا بالأمم المتحدة
» شاهد.. درة تتألق في إطلالة شتوية
» نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة جديدة
» أحلام عن علاقتها بأصالة: أبتعد عن كل حاقد
» السعودية.. وظائف جديدة للرجال والنساء بوزارة الدفاع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة