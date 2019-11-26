"صلاح" يتنافس مع 50 لاعبا في هذا الأمر

26 نوفمبر 2019 - 01:20 م

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين الذين يتنافسون على التواجد في تشكيل الأفضل والتي تضمنت 50 لاعبًا.





وتواجد في القائمة اللاعب المصري محمد صلاح، الذي يتواجد مع 9 لاعبين آخرين في فريق ليفربول هم الحارس أليسون بيكر والمدافع فان دايك والظهير الأيمن أرنولد والظهير الأيسر روبيرتسون وهيندرسون وفابينيو وفينالدوم، ثلاثي خط الوسط، بجانب ساديو ماني وفيرمينيو.









ويعد صلاح وحكيم زياش، نجم أياكس الهولندي والمنتخب المغربي هما اللاعبان العربيان الوحيدان المتواجدان في قائمة اليويفا، حيث غاب عنها رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الجزائري.





وضمت قائمة اليويفا التي تم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 5 حراس و 16 لاعبًا في خط الدفاع ومثلهم في خط الوسط، بجانب 13 لاعبًا في خط الهجوم.







وأتت قائمة اللاعبين المتواجدين في خط الهجوم والذين يتنافسون مباشرةً مع محمد صلاح على النحو التالي: روبيرتو فيرمينيو، وجنابري، وإيدين هازارد، وهاري كين، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وليفاندوفسكي، وساديو ماني، وكيليان مبابي، وهيونج سون مين، ورحيم سترلينج، وتاديتش.











يُذكر أن ليفربول كان قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه الموسم الماضي، بعدما تغلب في المباراة النهائية بهدفين دون رد.









ويتيح الاتحاد الأوروبي للجماهير اختيار التشكيل المثالي وفقًا للخطة التي يريدها كل شخص عبر موقع اليويفا الرسمي، حيث يتم سيتواجد أكثر اللاعبين المتواجدين في اختيارات الجماهير في التشكيل النهائي الذي سيتم الإعلان عنه في 9 يناير القادم.







