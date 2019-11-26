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"السيسي" يكشف سر مبادرة سرطان الثدي

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إفتتاح

السيسي

بور سعيد

شمال سيناء


كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سر إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قائلا :"إنه استجاب لطلب المجلس القومي للمرأة بإطلاق مبادرة للكشف على سرطان الثدي، بعدما قال إن عددا كبيرا من السيدات يعانين من هذا المرض.

وأضاف السيسي- خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه رغم أن عدد المصابات بسرطان الثدي لا يتعدى 13 ألف حالة، إلا أن الدولة تصدت لهذا المرض وعالجت المصابات به، بالإضافة إلى فحص السيدات وتوعيتهم بهذا المرض.

 ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء.

ويحضر الافتتاح رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.

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