» أنا بقول الكلام دا عشان لو مكنتش موجود بعد كده

26 نوفمبر 2019 - 01:36 م





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي، قائلا:"إن الدولة ستقدم جزءا في نظام التأمين الصحي الشامل بلا تردد حيث إنه مخطط وله ميزانية.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أن النظام الصحي الشامل سيطبق على 900 ألف أسرة في محافظة بورسعيد مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل اشتراكات جزء من الأسر وهم معروفون ويصل عددهم إلى نحو 300 ألف أسرة، ولابد من تحصيل الاشتراكات من باقي الأسر.



وتابع الرئيس السيسي : "أنا بقول الحلو والوحش عشان لو مكنتش موجود بعد كده، مش عايزين نفشل زي ما فشلنا قبل كده". ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء.



ويحضر الافتتاح كل من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.

