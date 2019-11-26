أزمة "الخطوط الحمراء" تتجدد بين تركيا وأمريكا

26 نوفمبر 2019 - 02:24 م

بعد أسبوعين من زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان، للولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت تركيا بدء اختبار رادارات صواريخ "إس-400".

وقال السيناتور كريستوفر فان هولين، إن تركيا بذلك "تجاوزت الحدود المسموح بها".

وكتب المشرع الأمريكي الديمقراطي على حسابه في "تويتر" مرفقا تغريدته الغاضبة برابط حول شروع أنقرة في اختبار رادارات الصواريخ الروسية "إس-400": "بعد أسبوعين من زيارته إلى البيت الأبيض، يظهر أردوغان أنفه لترامب، وللولايات المتحدة ولحلف شمال الأطلسي، متجاوزا خطا أحمر آخر، نحو "إس-400"... التشريعات السارية تستدعي من ترامب فرض عقوبات ضد تركيا لاقتنائها "إس-400".

ونقلت وكالة أنباء تاس، عن متحدث عسكري أمريكي، قال فيه: "نحن لن ننشغل بالتكهن بالسبب الذي دفع تركيا في هذه الحالة إلى اتخاذ روسيا شريكا، بدلا عن الولايات المتحدة والناتو. لكن تمسك تركيا بإصرارها على المضي قدما بشأن "إس-400"، لا يتوافق مع التزاماتها أمام حلف الناتو وستكون له عواقب في جوانب التعاون المتبادل بين تركيا والناتو".