الحريري يعلن عدم تشكيله للحكومة القادمة

26 نوفمبر 2019 - 03:06 م

"ليس أنا، بل أحد آخر"، بهذه العبارة حسم رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة سعد الحريري، عدم رغبته في إعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف الحريري في بيان له : " متمسك بقاعدة "ليس أنا، بل أحد آخر"، منوها أنه يريد تشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميّز للمرأة اللبنانية، بحسب قوله.

وأوضح الحريري أنه بعد 40 يوما على حراك اللبنانيات واللبنانيين، وقرابة الشهر على استقالة الحكومة استجابة لصرختهم العارمة، وإفساحا في المجال لتحقيق مطالبهم المحقة، بات من الواضح أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية.

وتابع قائلا : وجدت أنه من واجبي أن أصارح اللبنانيين واللبنانيات، كما عودتهم دائما، لعل هذه المصارحة تكون مدخلا لتحريك عجلة المعالجات وفتح الباب أمام البدء بالحلول السياسية والاقتصادية الضرورية.

واختتم حديثه قائلا : وكلي أمل، وثقة، أنه بعد إعلان قراري هذا، الصريح والقاطع، أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة.