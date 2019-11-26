قرار عاجل من «السيسي» بشأن سيدة مسنة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة نقل سيدة مسنة، لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم لرفع لحالتها الصحية، حيث تدعى السيدة فريال محمد، وتبلغ من العمر 65 عامًا.

كما وجه رئيس الجمهورية برفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم له، حيث توجه فريق التدخل السريع من وزارة التضامن الاجتماعي للسيدة فريال، وتم نقلها لمستشفى دار الشفاء.

وتجرى حاليًا متابعة حالتها الصحية، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لها، كما ستتولى وزارة التضامن توفير أساس ملائم لمنزلها ورفع كفاءته.

وتعاني فريال محمد من القدم السكري والضغط والسكر، وتعيش على أحد الأرصفة بمنطقة وسط البلد، وتبيع الخردوات لتحصل على قوت يومها، حيث جاءت رعايتها استجابة من الرئيس لحالتها.