رد مفاجئ من خالد الغندور على هجوم مرتضى منصور

26 نوفمبر 2019 - 05:02 م

رد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على هجوم مرتضى منصور رئيس النادي، بعد تصريحات الأخير ضده في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر القلعة البيضاء.

وأكد «الغندور» أنه أنهى إجراءات انضمامه إلى قناة الزمالك بشكل رسمي قبل مباراة إنبي، مؤكدًا أنه يتبقى فقط تصوير البرومو الخاص به على القناة والتي من المنتظر أن تظهر خلال أسابيع.

وكان رئيس الزمالك اتهم خالد الغندور برفضه العمل في قناة النادي اعتراضًا على راتبه، كما اتهمه بالهروب من الظهور على قناة «الحدث اليوم» الأسبوع الماضي.

واتهم مرتضى، الثنائي خالد الغندور وأحمد جمال بعدم حبهما للقلعة البيضاء، قائلًا: «هما دول اللي عاملين نفسهم زملكاوية».

وطمأن رئيس الزمالك، جماهير النادي الأبيض حول موعد انطلاق القناة، مشيرًا إلى أن السبب هو عدم تصوير اللاعبين لبرومو القناة».

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي في قطر.