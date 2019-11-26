  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:13 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور لـ«آل الشيخ»: هنتحاسب على كل كلمة

السيسي

«السيسي» يكشف المشروع الذي فشل فيه «مبارك» وسببه

قطر والعراق

افتتاح «خليجي 24».. بث مباشر لمباراة قطر والعراق

محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي

«بن زايد» يزف بشرى سارة لمواطني «أبوظبي»

مرتضى منصور

مرتضى منصور يكشف مصدر الفيديو الإباحي ويبرئ قطر وتركيا

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

حقيقة استهداف منزل رئيس الوزراء.. «غير مقصود»

سحر نصر

«سقطات» وزيرة الاستثمار تستفز كاتب خطب الوزراء.. ماذا قال عن السادات؟

خالد الغندور

رد مفاجئ من خالد الغندور على هجوم مرتضى منصور

السيدة المسنة أثناء نقلها للمستشفى

قرار عاجل من «السيسي» بشأن سيدة مسنة

صورايخ المقاومة على الاحتلال

قذيفة مصرية تسقط على منزل في إسرائيل بـ«الخطأ»

مرتضى منصور يكشف مصدر الفيديو الإباحي ويبرئ قطر وتركيا

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«مرتضى» يتحدى: الزمالك لن يلعب في قطر

#

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويرد على الفيديو المتداول

#

مرتضى منصور يهدد بعدم خوض السوبر الافريقي لهذا السبب

#

مرتضى منصور يكشف ملعب وعدد جماهير "السوبر"

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقيه رسالة هاتفية بشأن الفيديو الإباحي المنسوب له، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر القلعة البيضاء.

وقال «مرتضى» إن أحد الأشخاص أرسل له رسالة على هاتفه موضحًا أن الفيلم الجنسي المزعوم كان مصورًا في قبرص وليس في تركيا، مشيرًا إلى أن كل هذا لأنه يدافع عن بلده ورئيس بلده.

وأضاف «منصور»: «أنا أتحمل التهديد بخطف حفيدي وقتل أولادي واختراق هاتفي وإرسال رسائل معادية للجميع، وأقول لجماهير الزمالك إياكم والوقوع في الفخ».

واختتم: مجلس إدارة الزمالك سيجلس مع تركي آل الشيخ وستتم المحاسبة في مكان خاص لكن لن أنجرف للإيقاع بين الشعبين المصري والسعودي، مضيفًا أنه لن يخون أحدا أو يهاجمه تعاون معه من قبل.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط كويتي وفتاة متغيبة في حالة غير طبيعية داخل سيارة
» قرار من رئيس الإمارات يُسعد المئات
» فرض القيود على الموظفين يفجر الجدل بالسعودية
» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي
» تعرف على فوائد "القرفة" الذهبية للصحة
» تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
» تعثر محادثات اللجنة الدستورية السورية في الجولة الثانية
» انقلاب سفينة محملة بـ" الأغنام" في طريقها للسعودية
» أنا بقول الكلام دا عشان لو مكنتش موجود بعد كده
» "السيسي" يكشف سر مبادرة سرطان الثدي
» القبض على 4 طلاب ربطوا زميلهم بالحبال وصوروه بالشرقية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة