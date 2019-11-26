حقيقة استهداف منزل رئيس الوزراء.. «غير مقصود»

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كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حقيقة الأنباء التي تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي باستهداف حراسة رئيس الوزراء امام منزله، مؤكدًا أن ما حدث مجرد حادث غير مقصود لاصطدام سيارة بكمين الحراسة الخاص بمنزل رئيس الوزراء بكمبوند في مدينة الشيخ زايد.

ونشر يونس تفاصيل الواقعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا إلى أنه لا صحة لاستهداف سيارة لحراسة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن السيارة نسى صاحبها رفع يد الفراميل فاصطدمت بالكمين الخاص بحراسة "مدبولي".

وكتب في توضيحه:« سيارة نسى صاحبها أن يرفع فرامل اليد، اصطدمت بالكمين الموجود خارج الكمبوند، ولا توجد أى مشكلات حدثت، وأصلا رئيس الوزراء لم يكن موجودا اطمئنوا.. تحيا مصر».


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