«بن زايد» يزف بشرى سارة لمواطني «أبوظبي»

26 نوفمبر 2019 - 05:32 م

زف الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بشرى سارة لمواطني أبو ظبي.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم، فإن «بن زايد» أمر بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليارات درهم لأكثر من 5000 مواطن في إمارة أبوظبي، بناءً على توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت الصحيفة إن هذا يأتي اعتماد هذه الحزمة الإسكانية للمواطنين في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من حرص قيادة الإمارات على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام بدفع عجلة التنمية في المجتمع.

وتأتي في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن برنامج أبوظبي للمشروعات التنموية "غداً 21"، لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48.