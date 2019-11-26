10 قرارات من طارق شوقي تغير مجرى «التعليم»

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الوزارة، تحدث فيه عن تفاصيل امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي خلال هذا العام.

كما أعلن شوقى خلال المؤتمر عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث جاءت أبرز القرارات التي أصدرها كالآتي:

1 – أعلن وزير التعليم عن أن امتحانات طلاب الصف الأول في يناير المقبل بسكون ورقية فقط.

2 – إجراء امتحانات جميع طلاب الصف الثاني إلكترونيا.

3 –توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي غدًا الأربعاء وحتى نهاية شهر ديسمبر.

4 – اختبارات إلكترونية تجريها الوزارة لطلاب الصف الأول الثانوي دون الإضافة للمجموع لتدريب الطلاب على نظام التابلت.

5 – اختبارات نهاية العام لطلاب الصف الأول الثانوي ستكون إلكترونيا على التابلت.

6 – دعوات من الوزارة للتبرع بهدف إنشاء فصول متنقلة وإطلاق اسم المتبرع عليها.

7 – العام القادم سيشهد بدء إطلاق الفصول الذكية المتنقلة لحل مشكلة الثقافة.

8 – كما قرر وزير التعليم لأسباب إدارية، إنهاء خدمة 1876 معلمًا.

9 – تعيين 54 ألف معلم في ديسمبر المقبل.

10 – تقييد نسبة امتلاك الأجانب للمدارس في مصر بـ20% فقط.