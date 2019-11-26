مرتضى منصور لـ«آل الشيخ»: هنتحاسب على كل كلمة

26 نوفمبر 2019 - 05:51 م

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نيته عقد جلسة خاصة مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا.

وقال مرتضى: قريبًا ستجمعني جلسة مع تركي آل الشيخ وستتم المحاسبة في مكان خاص لكن لن أنجرف للإيقاع بين الشعبين المصري والسعودي، مضيفًا أنه لن يخون أحدا أو يهاجمه تعاون معه من قبل.

وكان «منصور» كشف عن تلقيه رسالة هاتفية بشأن الفيديو الإباحي المنسوب له، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر القلعة البيضاء.

وقال إن أحد الأشخاص أرسل له رسالة على هاتفه موضحًا أن الفيلم الجنسي المزعوم كان مصورًا في قبرص وليس في تركيا، مشيرًا إلى أن كل هذا لأنه يدافع عن بلده ورئيس بلده.

وأتم رئيس الزمالك: «أنا أتحمل التهديد بخطف حفيدي وقتل أولادي واختراق هاتفي وإرسال رسائل معادية للجميع، وأقول لجماهير الزمالك إياكم والوقوع في الفخ».