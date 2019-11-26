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الموت يفجع فنان سعودي شهير

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عبدالمجيد عبدالله
عبدالمجيد عبدالله

محمد فضل- متابعات

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أخبار السعودية

الموت

فنان

عبدالمجيد عبدالله

فجع الموت الفنان السعودي الشهير عبدالمجيد عبدالله، في شقيقه الأكبر ويدعى "محمد".

وأعلن الفنان عبدالمجيد عبدالله، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وفاة شقيقه، قائلًا :« انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان الفنان عبدالمجيد عبدالله، أحيا حفلا غنائيا، لأول مرة بعد غيبة طويلة في بث مباشر من جدة، 6 نوفمبر الجاري.

وكانت هذه الليلة تكريم الملحن السعودي سهم ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية والتي شارك بها النجوم رابح صقر وماجد المهندس وأصالة وإسماعيل مبارك وأميمة طالب.


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