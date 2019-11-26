» هل يمكن أن أختار زوجًا آخر في الجنة؟

26 نوفمبر 2019 - 06:11 م

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة، حول زوجها في الدنيا، هل هو نفسه سيكون زوجها في الدار الآخرة.

وورد السؤال إلى صفحة دار الإفتاء عبر موقع "فيس بوك"، حيث ورد في السؤال إمكانية اختيار الزوجة لزوج آخر، متسائلة عن وجود فرصة للاختيار قد تكون لها من عدمه، حتى تختار غيره.

وخلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر "فيس بوك"، جاء رد الشيخ أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بالدار، الذي بدأ إجابته مبتسمًا بسبب السؤال.

الفتوى التي أصدرها "ممدوح" حوت على طمأنة للزوجة حيث قال: "تظنين أن زوجك اللي مطلع عينك ده هنا في الدنيا هيكون هو نفسه بطباعه في الآخرة".

وذكر عضو دار الإفتاء، أن الزوج سيكون على "خلقة أخرى" في الجنة، موضحًا أنه "في الآخرة من يريد شيئا سيطلبه من الله سبحانه وتعالى وسيحققه له".

وفي سؤال آخر، كشفت دار الإفتاء حكم ضرب الزوج لزوجته وأبنائه وترويعهم بحجة التأديب، حيث بحث السؤال عن الحكم الشرعي حول هذا، هل هو جائز أم لا.

وجاء في الفتوى أن هذا ادعاء من الزوج، ولا علاقة له بالشريعة الإسلامية السمحاء، "بل إن الإسلام قد حث على خلاف ذلك، وجعل حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهليهم معيارًا للخيرية".