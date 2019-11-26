العثور على «معشوق الفنانات» جثة هامدة داخل شقته

26 نوفمبر 2019 - 06:24 م

عثرت الشرطة على رجل الأعمال الشاب هاري مورتون، جثة هامدة داخل منزله عن عمر يناهز الــ38 عامًا.

وضجّت وسائل الإعلام في أمريكا بعد وفاة ذلك الشاب، نظرًا لأنه كان يتمتع بشهرة واسعة لأنه إبن رجل الأعمال الشهير بيتر مورتون، والذي بدأ حياته المهنية في عمر الـ 18 عندما قرر فتح مطعم، ونجح في أن يكون ذلك المكان من أشهر الأماكن في الولايات المتحدة.

لكن الجانب الآخر من حياة مورتن هو علاقاته النسائية المتعددة، فقد اطلق عليه معشوق نجمات هولويود بسبب كثرة علاقاته بنجمات السينما الأمريكية.

وارتبط الراحل أيضًا بالنجمة بريتني سبيرز لفترة قصيرة في عام 2015، والنجمة جنيفر آنستون في عام 2010 عندما كانت تبلغ من العمر 41 عامًا، وهاري كان عمره حينئذ 29 عامًا، إضافة إلى ارتباطه فترة قصيرة بالنجمة باريس هيلتون وريثة سلسلة فنادق هيلتون.

جدير بالذكر أن العلاقة الأكثر جدلًا في حياته كانت مع النجمة ديمي مور، التي ارتبطت به بعد أن كان على علاقة مع ابنتها رومر 25 عامًا.