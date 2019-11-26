» شاهد..خالد زكي يكشف قصة حبه لـ«ميرفت أمين»

26 نوفمبر 2019 - 06:51 م

كشف الفنان خالد زكي، عن قصة الحب العنيفة التي كان يعيشها مع الفنانة ميرفت أمين، مشيرًا إلى أن فيلمها "أبي فوق الشجرة" جعله يتعلق بها لدرجة أنه كان "يزوغ" من الدراسة لمشاهدة الفيلم الذي شاهده أكثر من 12 مرة، حسب قوله.

وأضاف "زكي" خلال لقائه ببرنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا"،: " كنت بزوغ من المدرسة وأروح السينما أتفرج على فيلم أبي فوق الشجرة، واكتشفت أن حبي لميرفت أمين لم يكن صادقا بعد مرور فترة من الزمن".

وأشار إلى أن هناك علاقات بعد مرور فترة من الزمن تكتشف أنها لم تكن حبًا حقيقًا، وذلك عندما تعيش مع سيدة أخرى حب أكثر من الحب الأول.

