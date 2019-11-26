رد«غير لائق» من مذيعة«dmc»على رئيس جامعة الأزهر

أثار رد مذيعة برنامج "مساء دي إم سي"، على رئيس جامعة الأزهر جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأظهر مقطع الفيديو جزءا مقتطعا من لقاء الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بالبرنامج المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، حيث قال إن الشباب في هذا العصر، وتزامنًا مع التطور التقني، أصبحوا يحملون هاتفا محمولا في يدهم، وإذا انساقوا وراء كل ما ينشر من الأخبار، فإن هذا بدوره قد يضيع ويستهلك من وقتهم كثيرًا، مشيرًا إلى أن من يرغب في النجاح، عليه أن ينصرف عن مثل هذه الأمور.

وقامت مقدمة البرنامج بالرد على حديث الدكتور محمد المحرصاوي قائلةً: "اوعوا تقولولهم إنه حرام، أوعوا تحرموه"، حيث كان الرد غير لائقًا حسبما وصفه الرواد.

وفور انتشار الفيديو على مواقع التواصل، انهالت التعليقات على المذيعة من قبل النشطاء، حيث شارك أحدهم الفيديو تحت عنوان "رد سخيف من المذيعة على رئيس جامعة الأزهر".

فيما علق آخر قائلًا: "رد المذيعة على الدكتور المحرصاوى، يدل على حقد وكره كبير ضد الأزهر، وكأنها عايزه تقول بطلوا تعقيد بقا، في حين أن فضيلة الدكتور بيتكلم عن مواقع التواصل الإجتماعي اللي إحصائيات العالم كله بتأكد إنها أصبحت تأسر مستخدميها .. فللأسف دا كان رد قاسى".



شاهد الفيديو..

