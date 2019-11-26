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«كلوب» يوضح موقف «صلاح» من مواجهة نابولي

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محمد صلاح

ليفربول

نابولي

كشف الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، آخر تطورات الحالة الصحية للنجم محمد صلاح جناح الريدز قبل مواجهة نابولى الإيطالي غدًا الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وقال «كلوب»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نابولي، إن حالة النجم محمد صلاح جيدة بعدما خاص مران الأمس بشكل طبيعي، مشيرًا أن حسم موقفه من المشاركة سيتحدد مساء اليوم.

وحول مواجهة نابولي، نلعب على الفوز باللقاء على ملعب آنفيلد من أجل حسم التأهل بشكل رسمي والتفكير في المرحلة القادمة بشكل أفضل.

وكانت نتيجة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز نابولي بهدفين دون رد، والتي يتصدرها ليفربول برصيد 9 نقاط يليه نابولي بـ8 نقاط.

يذكر أن ليفربول سيواجه نابولى غد الأربعاء على ملعب آنفيلد في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


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