وكالة الفضاء تكشف عن موعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد القوصي، عن الموعد النهائي لعملية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات.

وأضاف القوصي في مداخلة هاتفية، لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القمر سيتم إطلاقه في تمام الساعة الحادية عشر و 9 دقائق مساءًا.

وتابع أن عملية الإطلاق يتم نقلها مباشرة عبر التليفزيون المصري، مشيرًا إلى أنه بعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" سيتم العمل على صناعة وتنفيذ قمر "طيبة 2".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض تكاليف شبكات الهواتف المحمولة، بحلول القمر "طيبة 1".

ويشار إلى أن الشركة الفرنسية المسئولة عن عملية إطلاق القمر قد أجلت إطلاق القمر أمس للمرة الثانية على التوالي، والذي كان مقررًا له في المرة الأولى أن يتم إطلاقه يوم الجمعة الماضي.