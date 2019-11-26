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الديهي: التأمين الصحي الشامل أهم مشروع في تاريخ مصر

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الطيب حسين - متابعات

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السيسي

التامين الصحي الشامل

نشات الديهى

الديهى

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بمشروع التأمين الصحي الشامل، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بمحافظة بورسعيد، واصفًا المشروع بأنه الأهم في تاريخ مصر.

جاء هذا أثناء تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، حيث ذكر أن الرئيس السيسي، شهد اليوم افتتاح حزمة من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل صياغة دولة مصرية جديدة بفكر جديد.

وقال إن الرئيس السيسي، أطلق اليوم أهم وأضخم مشروع في تاريخ المواطن المصري، وهو مشروع التأمين الصحي الشامل، هذا اليوم تاريخ لن ننساه؛ لكونه يحمل في طياته الإعلان عن بدء تنفيذ التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، والذي يحتاج لتنفيذه 600 مليار جنيه على مدار 15 عامًا.

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