» الزمالك يُهدد طارق حامد في بيان رسمي

26 نوفمبر 2019 - 09:17 م

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بيانًا ناريًا، يهدد فيه اللاعب طارق حامد نجم الزمالك والمنتخب الوطني، بالشطب حال رفضه السفر إلى الكونغو مع بعثة الفريق الأبيض.

وقال الزمالك في بيانه إن طارق حامد لاعب متمرد، رغم حصوله على 2 مليون جنيه في حسابه الشخصي منذ 4 أيام.

وتغادر بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى الكونغو فجر الأربعاء، لمواجهة مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن طارق حامد غاب عن المشاركة مع فريقه أمام أمس الإثنين، والتي انتهت لصالح الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.