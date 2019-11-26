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مصر تطلق قمرًا صناعيًا يمر من فوق إثيوبيا

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الطيب حسين

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تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعي الجديد "طيبة-1"، والذي يدعم خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت قناة "TEN" الفضائية، أن القمر الذي من المقرر أن يطلق خلال ساعات، سيمر فوق عدة دول، أبرزها إثيوبيا.

ويطلق القمر الصناعي من أمريكا الجنوبية، إلا أن مصر ستتولي عملية الإدارة والتحكم في القمر عقب إطلاقه.

وكشفت القناة أن القمر سيمر فوق دول منها ليبيا وسوريا والأردن والسودان وإثيوبيا.

وتطلق مصر القمر الصناعي طيبة1 لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، وستقدم الشركة الوطنية المصرية خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

كما يوفر خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض التجارية، وسيعمل على توفير شبكة موازية تعمل على دعم الشبكة الأرضية، فضلا عن توفير خدمات الاتصالات على المستوى الدولي في دول حوض النيل وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.



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