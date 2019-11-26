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الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

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الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

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الدولار

الجنيه

سعر الدولار

سعر الجنيه

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في عدد من البنوك خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالسعر صباحًا.

وسجلت العملة الأمريكية، ارتفاعًا قدره قرشان في بنك التعمير والإسكان مسجلًا 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

كما ارتفع قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول، مسجلًا 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

جاء هذا في الوقت الذي سجل فيه الدولار  بالبنك الأهلى إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

أما البنك العربي الأفريقي، فاستقر الدولار حيث بلغ 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ السعر 16.05 جنيه للشراء، و16.15 للبيع.

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