المجر: أمن لبنان واستقراره مهم للاتحاد الأوروبي

26 نوفمبر 2019 - 10:10 م

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن أمن لبنان واستقراره، له أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده زيجارتو مع نظيره اللبناني جبران باسيل، الذي وصل المجر في إطار زيارة رسمية.

وأفاد زيجارتو، أن الأحداث في لبنان والمنطقة المحيطة به، لها تأثير مباشر على الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن أمن لبنان واستقراره، له أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمجر.

وأردف أن لبنان يستضيف نحو مليوني لاجئ سوري بالرغم من أن تعداد سكانه 6 مليون نسمة؛ ولذا يستحق الاحترام على هذا الموقف.

وأشار زيجارتو، إلى أن بلاده أيدت لبنان في مواقف عديدة.

وقال: " المجر تدعم لبنان بطرق مختلفة. وسنرسل في القريب العاجل 50 جنديًا إلى لبنان في إطار قوات حفظ السلام المؤقته للأمم المتحدة (اليونيفيل)، ليزداد العدد إلى 54 جندي حيث يؤدي أربعة جنود مجريون خدمتهم هناك حاليا".

وتابع زيجارتو، أن حكومة بلاده جددت 33 كنيسة في لبنان، وأنها ستجدد 30 كنيسة أخرى بموجب الاتفاق الذي توصل إليه اليوم مع نظيره اللبناني.

من جانبه قال باسيل، إن استقرار لبنان مهم، وإذا تعذر تحقيق ذلك، فإن "الموجات الراديكالية" من الممكن أن تصل إلى أوروبا .