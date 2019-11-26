ميركل: الوضع في سوريا يتطلب تغييرا سياسيا

26 نوفمبر 2019 - 10:50 م

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الوضع الراهن في سوريا، يؤكد الحاجة إلى تغيير سياسي.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في برلين، الثلاثاء.



وقالت: "نحتاج لتغيير سياسي في سوريا، كما نحتاج أيضا إلى العمل على دستور جديد".



وأضافت: "بهذه الطريقة فقط يمكن ضمان تهيئة الظروف في سوريا، والتي بموجبها يمكن للاجئين العودة من الأردن ولبنان وتركيا، وربما من ألمانيا إلى بلادهم".



من جانبه، أشار غوتيريش أن الأزمة في سوريا مستمرة منذ فترة طويلة، قائلا: "معاناة الشعب السوري صادمة".

وأكد على أهمية اللجنة الدستورية لسوريا التي تشكلت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

