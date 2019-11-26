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"الطفل المعجزة" يكشف تفاصيل أزمته بجامعة القاهرة

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"الطفل المعجزة" يكشف تفاصيل أزمته بجامعة القاهرة

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الطفل المعجزة
الطفل المعجزة

المصريون ـ متابعات

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قال الطفل عمرو عزت، الشهير بـ"الطفل المعجزة" إنه اعتاد حضور محاضرات الفرقة الثالثة بقسم الرياضيات بكلية العلوم بالجامعة، بعد ترحيب الأساتذة بإمكانياته وقدرته على استيعاب المواد الدراسية رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز الـ13 عامًا، قبل أن تُفاجئ أسرته بمنعه من الدخول.
وأضاف "عزت"، في أول لقاء تلفزيوني له في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، مساء الثلاثاء، أنه بعد إثارة أزمته استقبله د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، معلنًا انتهاء الأزمة.
وأكد  أن الجامعة ستنشئ وحدة متخصصة لاكتشاف الموهوبين من أطفال المدارس ورعايتهم في بيئة علمية متميزة حتى تقدم لمصر النوابغ المؤهلين في كل المجالات، خاصة أن مصر مليئة بالمواهب التي تحتاج للاكتشاف والرعاية.
وأشار عمرو عزت صاحب الـ13 عامًا الشهير بـ"الطفل المعجزة" إلى أنه تم اختياره في جامعة القاهرة من قبل لجنة مكونة من 4 أعضاء، وجميعهم أكدوا قدرته على الالتحاق بالجامعة.
وتابع أنه من المقرر أن يحضر المحاضرات بالصف الدراسي الثالث بكلية العلوم بجامعة القاهرة. ولفت "الطفل المعجزة" أن بعض طلاب الصف الأول الجامعي لا يعلمون شيئًا عما درسوه قبل مرحلة الجامعة، كما تحدث "الطفل المعجزة" عن أزمة الدروس الخصوصية، مؤكدًا أنها تعمل على "قوقعة الطالب" فكريًا.      

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