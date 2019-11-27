» يوفنتوس يفوز على أتلتيكو بهدف نظيف في دوري الأبطال

27 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

أكد يوفنتوس الإيطالي أحقيته في العبور إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.



وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تغلب فريق باير ليفركوزن الألماني على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2 /صفر.



وتقدم ليفركوزن بهدف عكسي في الدقيقة 11 سجله ريفات زيمالتدينوف لاعب لوكوموتيف بطريق الخطأ في مرماه ثم أضاف سفين بيندر الهدف الثاني في الدقيقة 54.



ورفع ليفركوزن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.



وعلى ملعب اليانز ستاديوم، سجل الأرجنتيني باولو ديبالا هدف الفوز ليوفنتوس بشكل رائع في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

